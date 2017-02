Ein Buch für den Verkaufs-Erfolg

12.02.2017, 18:42 Uhr

Impulse & Denktanstöße

Im Jänner erschien nun sein Buch "365 Erfolgsimpulse für Menschen im Verkauf" und bietet damit jeden Tag eine neuen Impuls aus dem Verkaufstraining, damit Verkäufer noch professioneller werden. Als Autor verrät er darin die Erfolgsgeheimnisse der Besten: "Ein guter Verkäufer lernt nie aus, davon bin ich überzeugt", so Nussbaumer, der in seinem Berufsleben mehr als 150 Unternehmen und über 20.000 Teilnehmer aus Deutschland, Österrreich und der Schweiz kennen gelernt hat. In seinem Buch macht er Mut, Perspektiven zu verändern, Träume zu verwirklichen und außergewöhnlich zu leben. Das Buch verstehe er als Denkanstoß. "Die Themenpalette reicht von A wie Abschlusstechnik bis Z wie Zeitmanagement und bietet Unterstützung in fast jeder Situation. Ob man die Impulse von vorne nach hinten durcharbeitet oder sich auf einzelne Teilbereiche kontzentriert – schon mit wenigen Minuten tätglichem Training bringt man sich schnell in seine verkäuferische Höchstform.", so Nussbaumer.Seit 2012 lebt der Autor gemeisam mit seiner Frau Elisabeth auf Hof Sonnenweide mit rund 100 Tieren. "Durch die Arbeit mit den Tieren gelingt es mir, aus gewohnten Denkmustern auszubrechen und neue, erfrischende Ansätze und kreative Lösungen zu finden."Andreas Nussbaumer wollte schon zehn Jahre lang ein Buch schreiben. "Ich hatte aber nie Zeit und es vor mir hergeschoben." Im Feber letzten Jahres war es soweit, auch ein Verlag war schnell gefucnne. "Es war gut dieses Buch, welches es in dieser Form noch nicht gibt, zu schreiben." www.andreasnussbaumer.com