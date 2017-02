younion Burgenland erstmals mit Landessekretär

13.02.2017, 13:50 Uhr

Betreuung

Die Erfahrung zeigt, dass rechtliche Auskünfte und Rechtsberatungen ein immer größeres Ausmaß der Mitgliederbetreuung ausmachen. Auch die Wahl von Betriebsratskörperschaften in den younion-Branchen nimmt immer mehr zu.Als younion-Landessekretär ist seit Kurzem der Mittelburgenländer Andreas Krutzler tätig. Krutzler ist 39 Jahre alt, er kommt aus Oberloisdorf. Dort war er 18 Jahre auf der Gemeinde tätig. Andreas Krutzler: „Ich freue mich auf die neue Tätigkeit und die Betreuung der younion- Mitglieder.“Die younion hat im Burgenland rund 1.900 Mitglieder. Sie vertritt Beschäftigte im Gemeindedienst und in Verbänden, KindergartenpädagogInnen, KünstlerInnen, SportlerInnen Beschäftigte im Pflegebereich und freie JournalistInnen.Die MitarbeiterInnen des younion-Landessekretariats in Eisenstadt stehen den Mitgliedern von 8 bis 16 Uhr für Auskünfte zur Verfügung. Telefonische Beratung gibt es unter 0664/614 53 66 oder per Email unter andreas.krutzler@younion.at.