Mammutprojekt: Kläranlage Wolfau nun auf dem neuesten Stand der Technik

01.02.2017, 08:00 Uhr

Die im Jahre 1983 fertiggestellte Kläranlage in Wolfau ist für das Abwasser von fünf Oberwarter Gemeinden zuständig. 2016 war es an der Zeit, sie zu erneuern.

Das Team

WOLFAU (kv). Die Gemeinden Wolfau, Markt Allhau-Buchschachen, Loipersdorf-Kitzladen, Grafenschachen-Kroisegg und Neustift an der Lafnitz schicken ihr Abwasser an die Kläranlage Wolfau, damit dieses gereinigt und wieder in den natürlichen Kreislauf des Stögersbaches eingegliedert werden kann.Was einfach klingt, ist am Ende gar nicht so unkompliziert. Dass trotzdem immer alles reibungslos abläuft, dafür sorgen die erfahrenen Klärwärter Joachim Raser und Manfred Lukitsch. "Wir sind im Grunde 24 Stunden und 365 Tage für die Kläranlage verantwortlich. Unsere Bereitschaftsdienste wechseln wöchentlich, die Anlage verfügt über ein digitales Kontrollsystem, das uns jederzeit bei Störungen kontaktiert", erklärt Kläranlagenleiter Joachim Raser.Obmann der Anlage ist der zweite Vizebürgermeister von Markt Allhau, Wolfgang Handler. Alle Entscheidungen werden in einer Mitgliederversammlung gemeinsam mit den Bürgermeistern der beteiligten Gemeinden getroffen. So war es auch bei der Entscheidung betreffend die von der Behörde vorgeschriebene Modernisierung, die rund 2,5 Millionen Euro kostete.

1 Million Kubikmeter pro Jahr

Neuerungen

Akribische Planung

Elektroinstallationen

Funktionsweise einer Kläranlage

Das Bedarfsvolumen der Kläranlage richtet sich naturgemäß nach den Einwohnern (EGW), wobei für gewerbliche Objekte größere Zahlen herangezogen werden. "Der Bedarf ist von anfänglich 6.000 bis 8.000 EGW auf rund 11.000 EGW gestiegen", so Raser. Täglich werden ca. 2.700 m3 Wasser durch die Kläranlage gepumpt.Gereinigt wird das Abwasser rein biologisch mit Sauerstoff. Das Abwasser - sowohl vom Zulauf als auch Ablauf - wird täglich im Labor geprüft. Der übrig gebliebene Klärschlamm wird aufbereitet und in der Landwirtschaft als Düngemittel eingesetzt.Die wichtigsten Bereiche der Kläranlage sind der Zulauf zum Schneckenpumpwerk, eine Rechenanlage, Sandfanggebläse, Belebungsbecken, Nachklärbecken, Rücklaufschlamm und Schlammstabilisierungsbecken. Erweitert wurde die Anlage um ein Nachklärbecken mit einem Fassungsvermögen von ca. 2.500 m3. Das ist das letzte Becken, bevor das Wasser zurück in den Stögersbach kommt. Dazu kam auch eine Halle zur Schlammentwässerung, wo dem Klärschlamm die Flüssigkeit entzogen und damit nutzbar gemacht wird."Das Belebungsbecken wurde geteilt. Damit können Revisionsarbeiten besser durchgeführt werden, da eines trotzdem in Betrieb bleiben kann", so der Fachmann. Auch die Kläranlagensoftware und das Leitsystem ist komplett auf dem neuesten Stand. "Wir waren bei allen Arbeiten dabei, damit die Umstellung auf das neue System reibungslos verläuft", so Manfred Lukitsch.Eine weitere Verbesserung des Kläranlagensystems ist die veränderte Luftzufuhr. "Damals hat man den Lufteintrag mit Oberflächenbelüfter bewerkstelligt. Heute befindet sich die Belüftung des Belebungsbeckens am Boden", erklärt Joachim Raser.Die Bauarbeiten dauerten von Juli 2015 bis Dezember 2016 und war eine gute Organisation und Planung Grundvoraussetzung für die Projektumsetzung. Denn der Betrieb musste trotzdem aufrecht erhalten werden.Nach der Ausschreibung erhielt das technische Büro Mikovits & Partner in Güssing den Planungsauftrag. Umgesetzt wurden die Bauarbeiten von der Firma Porr. "Hier hat es uns besonders gefreut, dass bei der Beauftragung von Subunternehmen regionalen Betriebe zurückgegriffen wurde", so Raser. Von neuen Fenstern und Böden über Malerarbeiten bis hin zu den Elektroinstallationen waren zahlreiche Professionisten am Werk.Eine Kläranlage besteht aus viel Technik und finden sich dort riesige Motoren, Pumpanlagen oder Kompressoren. "Auch die Kabeldimensionen sind ganz andere als gewohnt. Wir waren täglich mit vier bis sechs Mann auf der Baustelle und haben kilometerweise Kabel eingezogen", sagt Daniel Binder von ETB Binder in Wolfau.Die Firma Binder Kachelöfen & Fliesen flieste die Bereiche in der Schaltwarte und das neue Schlammentwässerungsgebäude, führte aber auch Ausbesserungsarbeiten durch.Das verschmutzte Wasser wird von der Zulaufschnecke zur Rechenanlage gehoben, wo die mechanische Reinigung erfolgt, also die Entfernung der Feststoffe. Danach wird im Sandfanggebläse Sand entfernt. Weiter zum Herzstück der Anlage: das Belebungsbecken. Dort findet die biologische Reinigung statt. Im Nachklärbecken setzt sich der Schlamm ab. Dieser Klärschlamm wird von dort aus der Kläranlage entnommen und zur Stabilisierung gepumpt, wo dieser zur landwirtschaftlichen Aufbringung aufbereitet wird. Schlussendlich wird der Klärschlamm einer Laboruntersuchung unterzogen, dass dieser bedenkenlos genutzt werden kann.