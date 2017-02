"Café Miteinander mit Dagmar" im Diakonie FORUM Oberwart

Die Flüchtlingsinitiative Südburgenland lädt am 22. Feber zum Begegnungscafé

OBERWART. Am Mittwoch, 22. Februar, von 15 bis 17 Uhr, lädt die Flüchtlingsinitiative Südburgenland zum " Café Miteinander mit Dagmar " in das Diakonie FORUM Oberwart.Das von Dagmar Frühwirth-Sulzer im Jahr 2016 initiierte Begegnungscafe schafft auch in diesem Jahr wieder einen Treffpunkt zum Austausch - für Einheimische und Zugewanderte - Zuagroaste, Vertriebene, Asylsuchende und Geflüchtete.

Spiele bis Handarbeiten

Spiele und gemeinsames Handarbeiten, Tee- und Kaffeetrinken und v.a. Reden und Sich-Austauschen – das bringt Menschen von Fern und Nah in entspannter Atmosphäre zusammen.So entsteht Verständnis für einen Aspekt der österreichischen Kultur. Es ist aber auch spannend, ein afghanisches Kartenspiel oder arabische Handarbeitstechniken zu erlernen.