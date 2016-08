Cornerstone gastiert wieder in Oberwart

Die Band tourte bereits durch die USA und mehrmals durch England. Sie war auch bereits einige Male im Bezirk Oberwart zu Gast.

OBERWART. Die Band hat bereits eine USA-Tour (2009) sowie acht England-Touren (2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016) hinter sich und steht bei dem US-amerikanischen Label ATOM-Records unter Vertrag. Cornerstone waren zu Weihnachten 2013 mit der Charity-Single “Smalltown Boy” in den heimischen Charts vertreten. Auftritte beim Donauinselfest, sowie Festivals in Deutschland und England zeigen die hohe Qualität und internationalen Status der Band.Am 9. September wird die Band Ihr neues Album “Reflections”, welches mit Topproduzent Harry Hess (Simple Plan, Billy Talent, Muse) in Kanada produziert wurde, veröffentlichen. Im Zuge der Album-Release absolviert die Band im Moment eine 30 Konzerte dauernde Tour durch Europa (Großrbitannien, Deutschland, Luxemburg, Holland und natürlich Österreich).

Auftritt am 10. September in Oberwart

Im Zuge dieser Tour tritt die Band am Samstag, 10. September, im Hopper Blues Rock Café in Oberwart auf. Beginn ist um 21 Uhr, Eintritt: 5 Euro.und wird im Zuge dessen am 10.09. in Oberwart spielen.Die Mödlinger Band Cornerstone sind Alina Peter, Michael Wachelhofer, Steve Wachelhofer und Christoph Karas.