Der Winter ist da ...

08.01.2017, 12:53 Uhr

... und wir suchen schöne, lustige und kreative Fotos aus dem Bezirk Oberwart. Hier hochladen oder mailen!

BEZIRK OBERWART. Der Winter ist nun auch im Bezirk Oberwart angekommen. Nach Kälte und Sturm Anfang Jänner hielt der Schnee Einzug. Aus diesem Anlass suchen wir lustige, schöne und kreative Fotos zum Thema "Winter im Bezirk Oberwart".Schickt uns selbstgemachte Fotos an oberwart.red@bezirksblaetter.at oder ladet sie gleich auf dieser Seite hoch.

Vielfalt ist gefragt

Egal ob schöne Winterlandschaften oder Spuren bzw. Tiere im Schnee, Kinder beim Eislaufen oder Schlittenfahren, Menschen beim Schifahren, Schneeräumen bzw. Schneemannbauen oder ganz einfach Skulpturen und Figuren aus/im Schnee - Der Winter hat viele Seiten und darum ist Vielfalt auch bei den Fotos gefragt.Ein paar werden dann auch in der Printausgabe und auf Facebook Platz finden. Also Kameras und Handys zücken und eure Winterschnappschüsse aus dem Bezirk dann an uns schicken oder hier hochladen.