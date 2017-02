Familie Wiener aus Schreibersdorf: Von Bogenschießen bis Hochsprung

01.02.2017, 11:00 Uhr

Nico, Wolfgang, Adam und Ivonne sind in verschiedenen Sportarten erfolgreich.

Sportlich vielseitig und vor allem erfolgreich zeigt sich seit Jahren Familie Wiener. Den Kindern Ivonne, Adam und Nico ist der Sport durch ihre Eltern Bettina und Wolfgang in die Wiege gelegt.Während Ivonne und Adam in der Leichtathletik zu den besten ihrer Altersklasse in Österreich zählen, hat Nico bereits international im Bogenschießen die höchsten Gipfel erklommen. Zurzeit trainert er in der Mehrzweckhalle. "Ich danke der Gemeinde, dass ich diese für die Einheiten im Winter nutzen kann." Für Ivonne ist der Naturlehrpfad ein besonderes Platzerl: "Dort tanke ich viel Energie, um im Sport erfolgreich zu sein."