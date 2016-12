Große Mike Bench-Show im OHO

AT

, Lisztgasse 12 , 7400 Oberwart AT

OHO , Lisztgasse 12 , 7400 Oberwart AT

Oberwart : OHO |

Am 30. Dezember lädt Mike Bench zum Konzert nach Oberwart, um Danke zu sagen.

OBERWART. Die besinnliche Weihnachtszeit ist vorbei und bis zum nächsten wichtigen Termin im Kalender ist noch etwas Zeit. Darum wählte Mike Bench den 30. Dezember als perfektes Datum, um sich für ein schönes Jahr zu bedanken und damit einen musikalischen Abschluss zu schaffen.

Ein Jahr, das von Veränderungen geprägt war und Mike Bench in neuem Gewand erscheinen ließ. Mit neuer Besetzung, neuen Videos, neuen Fotos, neuer Homepage uvm. präsentierte sich Mike Bench der Presse und seinem Publikum – sei auch du dabei und feiere am Freitag, 30. Dezember mit Mike Bench im Offenen Haus Oberwart.

Beginn der großen Mike Bench Show mit Indie-Folk-Pop ist um 20 Uhr. Als Support sind der Grazer Singer-Songwriter Philipp Archan und die aufstrebende Oberwarter Formation Most mit dabei. Einlass ist ab 19 Uhr.