Die Pöllauberger sorgen am 31. Dezember für Stimmung

WOLFAU. Der Musikverein Wolfau lädt am Samstag, 31. Dezember, zum Silvesterevent in die Gemeindehalle ein. Beginn ist um 20 Uhr. In Tracht und Pracht durch die Silvesternacht lautet die Devise. Die Pöllauberger sorgen für Unterhaltung.