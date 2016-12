Neujahrskonzerte und Neujahrsspielen im Bezirk

17.12.2016, 09:29 Uhr

Der Musikverein Wolfau macht mit einem Neuhjahrsspielen am 27. Dezember den Anfang. Ein "Neijoahrsspielen" gibt es am 31. Dezember auch mit dem MV Trachtenkapelle Mischendorf.

Neujahrskonzerte

Der Stadtkapelle Pinkafeld lädt am 30. Dezember und 1. Jänner zum Neujahrskonzert in den Hörsaal der FH Burgenland ein. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Auch die CoolKizz sind dabei.Die Trachtenmusikkapelle Rechnitz gibt ebenfalls zwei Neujahrskonzerte im Festsaal der Neuen Mittelschule Rechnitz. Am 30. Dezember findet es um 19 Uhr, am 1. Jänner um 15 Uhr statt.Der Musikverein Edelserpentin Bernstein lädt zu seinen Neujahrskonzerten am 6. Jänner ab 15 Uhr, sowie 7. Jänner um 18 Uhr in die NMS Bernstein ein.