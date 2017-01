Oberschützen: Pannonisches Blasorchester spielt ein Gedenkkonzert für Bernhard Habla

Am Samstag, den 4. Feber 2017, um 19.30 Uhr gibt das Blasorchester im Kulturzentrum Oberschützen Werke von Mozart, Jaeggi, Weber und Ito zum Besten.

OBERSCHÜTZEN. Bernhard Habla, Mitbegründer und treibende Kraft des PBO, verstarb im Sommer des letzten Jahres. Dieses Konzert ist eine musikalische Hommage an Bernhard Habla, in deren Mittelpunkt Kompositionen stehen, die eine besondere Bedeutung für ihn hatten und die Bernhard Habla in lebendiger Erinnerung halten sollen.Eintritt: 12 € VVK, 14 € Abendkasse; Karten sind bei den Musikern erhältlich sowie unter 03353/6693-3133 oder windmusic@kug.ac.at