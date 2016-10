Kemeten: Disco P2 |

KEMETEN. Unter dem Motto "Rock This Night" gibt es am Freitag, 14. Oktober, in der Disco P2 Kemeten Pop, Rock & Oldies. Für Stimmung sorgt DJ Patrick Rush. Los geht es ab 21 Uhr.

Am Samstag, 15. Oktober, macht die "Kiss Kiss Bang Bang"-Tour presented by SV Großpetersdorf im P2 Kemeten Station. Kronehit-Moderator Chris Antonio ist ebenso mit dabei wie Jim Noize (KKBB Tour Deejay), Romina Matiz (DSDS-Kandidatin) und die KKBB Girls.