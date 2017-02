Vernissage kindergARTen Oberwart

Die Ausstellung am 10. März 2017, 17 Uhr im Musiksaal der BAfEP Oberwart steht unter dem Motto "Kinder helfen Kindern".

Kinder schaffen Kunstwerke

OBERWART. Anna Therese Löwer und Nadja Heißler, Schülerinnen des 4. Jahrganges der HBLA Oberwart für Produktmanagement und Präsentation, organisieren als Maturaprojekt die Vernissage „kindergARTen“ in Kooperation mit dem Praxiskindergarten der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Oberwart.Für dieses Maturaprojekt kreierten die 16 Kindergartenkinder unter der Leitung der Künstler Herbert Schügerl, Günter Temmel und Julius Hirmann eindrucksvolle Kunstwerke.

Vernissage für guten Zweck

Diese werden im Rahmen der Vernissage am 10. März um 17.00 Uhr in der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik präsentiert und zum Verkauf angeboten. Der Reinerlös kommt den Kindern der Pro-Juventute- Einrichtung in Stegersbach zugute."Unsere Tätigkeitsbereiche umfassten grafische Arbeiten in Form von Einladungen, Giveaways und Plakaten sowie die Organisation, die Präsentation und das Sponsoring des Projekts. Die Projektauftraggeberin Sandra Löwer gestaltet mit den Kindern ihrer Gruppe das musikalische Rahmenprogramm und sorgt für ein kreatives Buffet während der Vernissage", so die Organisatorinnen.