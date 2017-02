Fachhochschule Pinkafeld hilft Athleten wieder auf die Beine

14.02.2017, 09:09 Uhr

Department Gesundheit und Kurbad AG Bad Tatzmannsdorf arbeiten gemeinsam an einer Regenerationsforschung bei Leistungssportlern.

Forschungsmethode

PINKAFELD/BAD TATZMANNSDORF. Ziel des Projektes ist es, die Erholungsfähigkeit von Athleten durch Einsatz von Kohlensäurewannenbäder zu untersuchen. Die Leitung hat Hochschullehrerin Ute Seper inne. Die Spieler des SC Bad Tatzmannsdorf stellen sich als Probanden zur Verfügung.Zum Projektauftakt führte das Team der FH Burgenland bei den Fußballern des SC Bad Tatzmannsdorf mehrstufige Testungen durch. Dabei wurden unter anderem die psychomotorische Geschwindigkeit und die Herzratenvariabilität gemessen, sowie Sprung- und Sprinttests durchgeführt. Des Weiteren wurden Fragebögen zur persönlichen Erholungs- und Belastungseinschätzung an die Sportler verteilt.

Leistung und Erholung

Es folgen erholsame (regenerative) Maßnahmen, wie zum Beispiel Kohlensäurewannenbäder und Wasserbäder in der Kurbad AG. Immer aber in Kombination mit intensiven Trainingseinheiten. In einer zweiten Testreihe wird aus den Ergebnissen die regenerative Wirkung von Kohlensäurewannenbädern bei den Athleten evaluiert.