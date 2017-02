2000 km entlang der Donau mit dem Kanu

05.02.2017, 16:40 Uhr

Diashow mit Manfred Bachner

Nach zehn großen Expeditionen in den Norden Alaskas und Kanadas erkundete Manfred Bachner 2016 die Donau. 2000 Kilometer waren Manfred Bachner und Hannes Bleimer im Expeditionskanu im Sommer 2016 auf der Donau von Bratislava bis zum Schwarzen Meer unterwegs. Die neunwöchige Reise führte durch eine vielfältige Flusslandschaft bis zur artenreichen Fauna und Flora des Donaudeltas. Nach Sulina und dem letzten Leuchtturm an der Donau erreichten die beiden Abenteurer das Schwarze Meer.Manfred Bachner stellt in einer herausragenden und interessanten Diashow die Etappen entlang der Donau mit dem Kanu vor:

Termin: 21. Februar 2017, Beginn 19.30 UhrOrt: Riedlingsdorf, Untere Hauptstraße 14, Gasthof zum BurgenländerTermin: 6. März 2017, Beginn 19.30 UhrOrt: Bad Tatzmannsdorf, Kurzentrum , Am Kurplatz 2