35. Jugendball in Deutsch Schützen

22.01.2017, 13:45 Uhr

Der Traditionsball feierte im Komm'Zentrum ein kleines Jubiläum.

DEUTSCH SCHÜTZEN. Der Jugendball in Deutsch Schützen hat Tradition und fand erstmalig 1982 statt. Der 35. Ball der Jugend Deutsch Schützen stand am Samstag unter dem Motto "Back to the Roots".Eröffnet wurde er mit einer Polonaise. Zahlreiche Besucher, darunter LA Patrik Fazekas und LA Markus Wiesler, Vizebgm. Herbert Weber mit Gattin Martina, OAR Berthold Schlaffer mit Gattin Anna. Es gab ein Schätzspiel und eine Tombola und auch eine Mitternachtseinlage. Für Stimmung sorgte die Band Revue.