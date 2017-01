"Full House" beim Maturaball der BHAK/BHAS Oberwart

08.01.2017, 09:59 Uhr

Die Maturanten und Absolventen der BHAK/BHAS Oberwart luden am 7. Jänner zum Ball.

OBERWART. "Full House - Das beste Blatt für die Zukunft" lautete das Motto beim diesjährigen Matura- und Abschlussball der BHAK/BHAS Oberwart am 7. Jänner in der Burgenlandhalle. Eröffnet wurde die Ballnacht traditionell mit einer Polonaise. Danach brachte Mr. Bojangles gute Stimmung in den Ballsaal. Die Mitternachtseinlage war natürlich ein weiterer Höhepunkt.Dir. Andreas Lonyai begrüßte u.a. Bgm. LA Georg Rosner, LA Markus Wiesler und LA Christian Drobits unter den Besuchern, die ebenso nette Ballstunden genossen.