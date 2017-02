Großer Kunstgenuss in der NMS Markt Allhau

05.02.2017, 10:09 Uhr

Ausstellungseröffnung mit super Rahmenprogramm

Prominente bei der Eröffnung

Programm mit viel Beifall belohnt

Ausstellung und Fest werden schon zur Tradition

Der kunst und kulturverein markt allhau (kukma) lud zu einem kleinen Fest anlässlich seiner Ausstellung "Farbkompositionen" in die Neue Mittelschule Markt Allhau ein. Die Künstler*innen von kumka und Kolleg*innen vom befreundeten Köszeger Kunstverein zeigen eine imposante Sammlung von Fotografien und Malerei aus verschiedensten Stilrichtungen und Techniken. Zur Ausstellungseröffnung in Form einer "Midissage" am 3.2.2017 hatten die Veranstalter gemeinsam mit der Schulleitung wieder ein tolles Programm aufgestellt.führte als Obmann des Vereins durch das Programm undließ es sich nicht nehmen, die zahlreich erschienenen Gäste zu begrüßen. Grußworte gab es auch vom Präsidenten des Köszeger Kunstvereinsbevormit einer sehr eindrucksvollen Rede die Ausstellung eröffnete.Die Veranstaltung wurde musikalisch von einer Formation der "Köszeger Streicher" umrahmt, die mit ihrer gefühlvollen Intonation das Publikum bestens unterhielten. Großen Beifall gab es auch für die Schülerinnen und Schüler der NMS, die unter der Leitung vonMusik- und Sprechstücke zur Kunst und zur Welt der Farben darboten. Insbesondere die Einführung in die Entstehungsgeschichte des Regenbogens kam beim Publikum sehr gut an.Nach alldem Kunstgenuss konnten die Besucher*innen bei einem kleinen Buffet und guten Gesprächen den Abend gemütlich ausklingen lassen.Die Zusammenarbeit zwischen dem kunst und kulturverein markt allhau und der NMS Markt Allhau besteht schon seit vielen Jahren und bei einem so ansprechenden Programm kann man nur hoffen, dass diese Tradition fortgeführt wird. Die sehenswerte Ausstellung in der NMS ist noch bis zum 31. März 2017 zu besichtigen.