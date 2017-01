29.01.2017, 17:43 Uhr

Der Jagdclub Südburgenland lud am Samstag, 28. Jänner, zum 8. Jägerball am Csaterberg. Zahlreiche Gäste feierten im Gasthof zum Weinberg bis in die frühen Morgenstunden.

Die Musikgruppe "Die Staubsauger" sorgten in gewohnter Manier für eine tolle Ballstimmung. Weidmänner und -frauen aus dem Bezirk konnten ihr Glück beim Schießstand versuchen und in der Vinothek feine Weine vom Csaterberg verkosten. Traditionsgemäß war auch die Jagdhornbläsergruppe Südburgenland vertreten und sorgte mit ihren Darbietungen für ein Highlight des Abends. Weitere Höhepunkte waren die Tombola, ein Schätzspiel und die Siegerehrung der Schießstandschützen, für die es zahlreiche Preise zu gewinnen gab.