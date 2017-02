Künstler Ernst Posch stellt im Weingut Poller in Höll aus

12.02.2017, 19:23 Uhr

Der Maler Ernst Posch aus Luising eröffnete seine Ausstellung im Heurigenrestaurant Poller im Beisein vieler Gäste.

HÖLL. Der seit zwei Jahren in Luising wohnhafte Künstler Ernst Posch stellt bis Oktober neue Werke im Weingut Poller in Höll aus. Der gebürtige Grazer ist seit 1980 freischaffender Künstler. Posch ist autodidakt und verweist auf über 250 Ausstellungen in Frankreich, Deutschland, Italien und Österreich. Bereits 1995 erhielt Ernst Posch die Ehrenmedaille der Stadt Graz.Die Vernissage fand am Sonntagnachmittag mit vielen Besuchern statt. Die Begrüßung übernahm Bildeins Bürgermeister LA Walter Temmel, als Laudator fungierte der Grazer Kleintiermediziner Simon Glantschnig, ein langjähriger Freund und Fan von Posch. "Ich bin ein Bilderliebhaber und Posch-Sammler", meinte Glantschnig. Auch einige Luisinger und Heiligenbrunns Bürgermeister Johann Trinkl, Poschs Gattin Doris, sowie Gäste aus Graz waren anwesend - darunter auch die steirische LA Sandra Holasek.