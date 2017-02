Lena Hetfleisch ist der 4.000ste Facebook-Fan der Bezirksblätter Oberwart

04.02.2017, 11:50 Uhr

Am 30. Jänner 2017 fiel die 4.000er Marke der Bezirksblätter Oberwart auf Facebook

OBERWART. Am Montag, 30. Jänner, erreichte die Facebookseite der " Bezirksblätter Oberwart " die 4.000er Marke bei den Likern. Die HLW Pinkafeld-Schülerin, der 4.000ste Fan unserer Facebookseite, erhielt als Jubiläums-Dankeschön ein kleines Überraschungsgeschenk.Seit nunmehr sieben Jahren wird die Facebookseite praktisch täglich mit Neuigkeiten und Informationen aus der Region gefüttert und die Fanzahl erhöht sich ebenfalls stetig. Anfang März 2016 fiel die 3.000er Marke, nun wurde der 4.000er (bereits 50 Liker) überschritten.

Sieben Jahre online

Die Facebookseite "Bezirksblatt Oberwart" ging am 29. Jänner 2010 online. "Vor zwei Jahren schafften wir exakt am 5. Geburtstag am 29. Jänner 2.000 Fans, nun konnten die Liker in nur zwei Jahren verdoppelt werden. Im Vorjahr wurde sie auf "Bezirksblätter Oberwart" umbenannt. Dass nun die 4.000er Marke praktisch zum 7. Jahrestag geknackt wurde, ist eine schöne runde Sache und hätte vom Timing her kaum besser fallen können. Ich freue mich sehr über diesen Erfolg und Zuspruch", meint Redakteur und Initiator Michael Strini.Die Seite wird auch weiterhin verbessert und aktuell über Ereignisse im Bezirk Oberwart in enger Zweisamkeit mit meinbezirk.at/oberwart berichten.