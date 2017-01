"Let's Twist again - Back to the 50's" in Oberwart

06.01.2017, 08:37 Uhr

55 Maturanten und Maturantinnen vom BORG Güssing feierten mit zahlreichen Gästen ihren Maturaball in der Burgenlandhalle Oberwart

OBERWART. "Let's Twist again - Back to the 50's" lautete das Motto beim diesjährigen Maturaball von 55 angehenden Maturanten und Maturantinnen des BORG Güssing, der am 5. Jänner in der Burgenlandhalle Oberwart stattfand.Eröffnet wurde der Abend traditionsgemäß mit einer schönen Polonaise, die auch dem Motto entsprechend mit 50's-Sound gespickt wurde. Danach unterhielt Mr. Bojangles - Die Band gekonnt wie immer musikalisch und viele Paare schwangen das Tanzbein. Auch in der Disco war einiges los.Ein weiterer Höhepunkt war natürlich die Mitternachtseinlage. Unter den zahlreichen Gästen waren auch LR Verena Dunst, LA Johann Richter, LA Christian Drobits, NR Bgm. Jürgen Schabhüttl, BR Bgm. Walter Temmel und Güssings Bürgermeister Vinzenz Knor.