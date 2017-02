Solokabarett zugunsten Wald-Bildungswerkstatt

05.02.2017, 12:19 Uhr

Kabarettist und G'schichtldrucker Stefan Haider sorgte für beste Unterhaltung

Am 4. Feber trat Kabarettist Stefan Haider mit seinem Soloprogramm „Free Jazz“ im Haus der Volkskultur in Oberschützen auf. Die Organisation des Kabarett- bzw. Benefizabends hatte der Verein „Bildungswerkstatt Wald-Kultur-Landschaft e. V“ mit Sitz in Pinkafeld übernommen. Der Erlös der bis auf den letzten Platz ausverkauften Veranstaltung floss zur Gänze an den Verein. „ Ziel des Abends ist es, jungen Förstern eine Zusatzausbildung für die Jugendarbeit zu ermöglichen und dazu wollen wir auch noch passende Werkzeuge für die Waldarbeit von Jugendlichen anschaffen“, so Dr. Hildegard Trittenwein, Obfrau der Bildungswerkstatt Wald-Kultur-Landschaft. Michael Sgiarovella und das Team bedankten sich für eine großzügige Spende der Firma Henkel sowie zahlreicher weiterer Sponsoren.Ziel der Bildungswerkstatt Wald-Kultur-Landschaft ist, Jugendlichen die Bedeutung der Waldarbeit näher zu bringen. Dazu werden an Schulen sogenannte Waldprojektwochen organisiert. Schülerinnen und Schüler bekommen dabei einen praktischen Einblick, wie Wälder aufgeforstet, gehegt und gepflegt werden müssen, damit sie gesund bleiben und gedeihen können. Die Jugendlichen legen dabei unter pädagogischer Aufsicht im Wald selbst Hand an.