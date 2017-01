Zahlreiche Besucher beim Feuerwehrball in Wiesfleck

27.01.2017, 07:59 Uhr

Die Feuerwehr Wiesfleck lud am 7. Jänner zum traditionellen Ball

WIESFLECK. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wiesfleck setzten auch heuer wieder alles daran, einen tollen Feuerwehrball zu veranstalten. So konnte Feuerwehrkommandant OBI Harald Herold am Samstag, 7. Jänner, den Ball im Café Restaurant Schmied'n Stub'n eröffnen.Wie auch in den vergangenen Jahren, konnten wieder zahlreiche Kameraden der Nachbarfeuerwehren FF Schreibersdorf, FF Grafenschachen, FF Pinkafeld und FF Hochart begrüßt werden. Die musikalische Umrahmung übernahm sowie auch im Vorjahr das Duo Tom&Chris. Diese durften sich auch dieses Jahr wieder über eine volle Tanzfläche erfreuen.

Tombola und Mitternachtseinlage

Einen besonderen Anreiz stellte auch die Tombola dar. Danke an alle Spender und Gönner, die uns die attraktiven Preise für die Tombola zur Verfügung stellten. Als besonderes Highlight gab es auch heuer wieder eine Mitternachtseinlage, welche von den anwesenden Gästen mit viel Applaus begleitet wurde.Es wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt, ehe der gelungene Feuerwehrball zu Ende ging. "Die FF Wiesfleck bedankt sich an dieser Stelle nochmals herzlichst für alle Spenden und Unterstützungen sowie bei allen Gästen für ihren Besuch", so KmdtStv Andreas Brandstädter!