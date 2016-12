8.000 Euro für den guten Zweck am 20. Marktfelder Viertelfest in Pinkafeld

02.12.2016, 09:21 Uhr

Die großzügige Spende wurde in den Räumlichkeiten des Internats der HTBL überreicht.

PINKAFELD. Zugleich waren alle fleißigen Helfer und Helferinnen geladen, die am 13. August 2016 bei diesem Event geholfen haben.Bei guter Unterhaltungsmusik, Schmankerlküche, Weinkost- und Barbetrieb unterhielten sich ca. 1.500 Besucher bis in die frühen Morgenstunden. So konnten unglaubliche 8.000 Euro gespendet werden.Je 3.000 Euro gingen an das Haus Gabriel in Riedlingsdorf und an das Rote Kreuz zur Finanzierung eines Defibrillators für einen First Responder. 2.000 Euro wurden an den Bienenzuchtverein gespendet. Auch der Termin für das nächste Viertelfest steht schon fest, das voraussichtlich am 12. August 2017 stattfinden wird.