Aktionstag an der Polytechnischen Schule Oberwart

24.11.2016, 08:16 Uhr

Am 22.11. 2016 fand der diesjährige Lehrlings- und Berufsinfotag der PTS- Oberwart statt!Mehr als 200 interessierte Besucher (SchülerInnen aus allen NMS des Bezirkes Oberwart, SchülerInnen aus der AHS- Unterstufe, BerufsorientierungslehrerInnen, SchulleiterInnen verschiedener Schulen des Bezirkes und Eltern) machten sich ein Bild über die Arbeit an der PTS- Oberwart.Gleichzeitig präsentierten sich regionale und überregionale Firmen, welche ihr Lehrlingsausbildungssystem den interessierten zukünftigen FacharbeiterInnen vorstellten.Auch die Schulaufsicht mit amtsführenden LSR-Präsidenten Mag. Heinz Zitz und LSI Erwin Deutsch an der Spitze und VertreterInnen der Landespolitik mit LR Helmut Bieler und 3.LT-Präsidentin Ilse Benkö ließen sich diese interessante Veranstaltung nicht entgehen!