Alles Hochzeit" hieß es bei der Jubiläumsausstellung auf Burg Schlaining

21.01.2017, 20:06 Uhr

Vom 21. bis 22. Jänner war der Fokus ganz auf die 10. Hochzeitsausstellung gerichtet.

STADTSCHLAINING (ps). Für die bereits 10. Hochzeitsausstellung bot das unvergleichliche Flair der Burg Schlaining mit dem entsprechenden Ambiente die ideale Location für den "schönsten Tag" eines Brautpaares, den Start in ein gemeinsames, glückliches Eheleben. Das breite Spektrum an Angeboten der 26 großartigen Aussteller reichte vom Blumenschmuck und Hochzeitsgebäck über trendige Hochzeitskleidung bis hin zur Hochzeitsmusik, Ringe und Garderobe für den besonderen Anlass von Top Moden Balaskovics. Um den Hochzeitstag zum unvergesslichen Fest zu machen, gab es genügend Informationen, welche umfangreichen Möglichkeiten und Ideen es dafür gibt. Die Anreise in die Burg mit Pferdekutsche oder Limousine sowie Bläser- oder Streichmusik zur standesamtlichen Zeremonie zählten zu den beliebten Angeboten. Der Fokus war auf kompetente und fachkundige Beratung für den schönsten Tag im Leben eines jungen Paares gerichtet. Organisator Werner Glösl vom Tourismusverein, aber auch alle Aussteller, waren mit dem Besucheransturm wieder sehr zufrieden. Der gesamte Burgbereich bietet Möglichkeiten für die Ausrichtung eines unvergesslichen Hochzeitsfestes samt Übernachtungsmöglichkeit mit gehobenem Standard.