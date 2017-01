Altbürgermeister Kurt Rehling gestorben

11.01.2017, 09:32 Uhr

Altbürgermeister Kurt Rehling verstarb im 90. Lebensjahr

BERNSTEIN (ps). Nach dem Zusammenschluss mit Rettenbach, Stuben, Dreihütten und Redlschlag zur Gemeinde Bernstein im Jahre 1971, wurde Kurt Rehling zum ersten Bürgermeister der Großgemeinde gewählt. Als Gendarmerie-Postenkommandant war ihm Verwaltung nichts Fremdes und somit war Kurt Rehling nicht nur ein Gewinn als Bürgermeister, sondern auch der ideale Mann für die neue Gemeindeverwaltung. Bgm. Rehling galt als Pionier in einer Zeit, wo es um die Positionierung der Gemeinden im Bezirk ging, Infrastruktur und Verwaltung aufzubauen und sichtbare Spuren für kommende Generationen zu hinterlassen. Von 1971 bis 1992 leitete Kurt Rehling die Geschicke einer, durch das einmalige Vorkommen des grünen Edelserpentins, touristisch boomenden Gemeinde. Er gab seinem Heimatort wertvolle Impulse und trug wesentlich dazu bei, dass Bernstein weithin bekannt und ein attraktives und beliebtes Urlaubs- und Ausflugsziel wurde.Kurt Rehling wird am Samstag, 14. Jänner um 14 Uhr am Ortsfriedhof von Bernstein zu seiner letzten Ruhestätte begleitet. Kondolenzbesuche ab 13.00 Uhr.