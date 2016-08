„Back to school“-Woche für Kohfidischer Volksschulkinder

28.08.2016, 09:25 Uhr

Pädagogisch wertvolle Schulvorbereitungswoche der Jugendrotkreuz-Gruppe begeisterte die Kinder in Kohfidisch

KOHFIDISCH. Die Jugendrotkreuzgruppe Kohfidisch veranstaltete in der vorletzten Ferienwoche wieder für alle interessierten Kinder der Volksschule Kohfidisch die beliebte „Back to school“-Woche.Organisiert wurde die vom Familienreferat des Landes Burgenland geförderte Betreuungswoche mit rund 20 teilnehmenden Kindern von Wilfried Lercher und Hans-Peter Polzer, eine Reihe von Kohfidischer Pädagoginnen und Helfern stellten sich wie jedes Jahr unentgeltlich in den Dienst der Sache.

Verschiedene Aktivitäten

Im Mittelpunkt steht die schulstufenspezifische Wiederholung des Jahresstoffes und diverse Gruppenaktivitäten, die die Kinder im Jugendrotkreuzhaus Kohfidisch wieder auf den Schulalltag einstimmen soll.Höhepunkte am Abschlusstag waren die Vorführung der Suchhundestaffel des burgenländischen Roten Kreuzes und das Üben von Erste Hilfe-Maßnahmen.