Bgm. Georg Rosner las im Städtischen Kindergarten Oberwart

04.02.2017, 07:58 Uhr

Im Rahmen der Lieblingsbuchwoche ließen sich die Kindergartenkinder vom Bürgermeister in die Welt der Bücher entführen.

OBERWART. Im Rahmen der Lieblingsbuchwoche war am Freitag Bgm. LA Georg Rosner zu Gast im Städtischen Kindergarten. "Es hat mir riesigen Spaß gemacht und den Kindern dürfte es auch gefallen haben, denn sie haben begeistert mitgemacht", erklärt Bürgermeister Rosner."An dieser Stelle möchte ich ein herzliches Dankeschön an Maria Mühlbauer und ihrgesamtes Team vom Städtischen Kindergarten für die Organisation der Lieblingsbuchwoche aussprechen. Bücher sind Abenteuer im Kopf, man kann in fremde Welten eintauchen und der Fantasie freien Lauf lassen. Daher sind Initiativen wie diese enorm wichtig für die Entwicklung von Kindern. Ich freue mich schon auf das nächste Mal."