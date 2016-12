BHAK/BHAS Oberwart - GET MOVIN'! DAY

05.12.2016, 22:49 Uhr

GET MOVIN‘ ermöglicht den Schüler/innen zusätzliche optimale Trainings in den Sportarten Fußball, Volleyball, Showdance und Basketball, unterstützt durch professionelle Trainer/innen.Mit dem Areal der 5-fach-Sporthalle und des Informstadions (inkl. der Trainingsplätze) in Oberwart steht eine perfekte Infrastruktur für die Ausübung des Sportprogramms der BHAK/BHAS Oberwart zur Verfügung!