Big Data - Was geht mich das an?

06.02.2017, 09:25 Uhr

Michael Kuhn, Dantenanalyst referierte über unsere Datenspuren in der digitalen Welt.

STADTSCHLAINING (ps). Das Concentrum, Forum für politische, ethnische, kulturelle und soziale Ökumene startete in das Jubiläumsjahr - 25 Jahre Concentrum Stadtschlaining mit dem Vortrag über BigData. GF Gerhard Harkam begrüßte Michael Kuhn im gut besuchten Evangelischen Gemeindezentrum. Wir alle hinterlassen Spuren in der digitalen Welt. Datenspuren entstehen, wenn wir ein Urlaubsangebot im Internet suchen, das Navigationsgerät im Auto nutzen, mit der Kundenkarte einen Rabatt einlösen, Weltnachrichten am Handy lesen, mobil telefonieren oder bargeldlos zahlen. Wem nützen diese Daten? Wie kann ich achtsam mit meinen Daten umgehen? Michael Kuhn machte einen kurzweiligen Streifzug durch die Datenwelt mit ihren Auswirkungen auf unser persönliches Leben.