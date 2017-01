Buchpräsentation und Gedenkfeier zum Roma-Attentat 1995 in Oberwart

Die Roma Pastoral veranstaltet bei der Gedenkstätte eine Gedenkfeier am 5. Feber. Stefan Horvath präsentiert sein neues Buch im OHO.

OBERWART. Kurz vorm 22. Jahrestag des Bombenattentats vom 4. auf den 5. Feber 1995 in Oberwart präsentiert Stefan Horvath sein neues Buch "So gewaltig ist nichts wie die Angst. Texte aus zwei Jahrzehnten".Die Präsentation des mit dem Theodor-Kramer-Preis ausgezeichneten Autors Stefan Horvath findet am Samstag, 4. Feber 2017, 19:00 Uhr im OHO statt.Themen, die den Autor aus der Oberwarter Roma-Siedlung seit Beginn seines Schreibens unentwegt beschäftigen, finden in dieser Collage von Texten in erzählerischer und lyrischer Form Ausdruck: mit fiktiven Geschichten verleiht der Nachkomme zweier KZ-Überlebender den Opfern der Konzentrationslager eine Stimme, anschaulich beschreibt er seine Kindheit und sein Heranwachsen in der Roma-Siedlung und er stellt Fragen nach Entwicklungen und Veränderungen, die das schreckliche Attentat 1995 zur Folge hatte, wie auch nach der gegenwärtigen Situation der Volksgruppe. "Es ist ein Schreiben gegen das Vergessen, aber auch ein Nicht-Vergessen-Können. Die Wunden sind vernarbt, doch nicht verheilt", so Horvath.Musikalische umrahmt wird die Buchpräsentation vom David Samer - Drio mit David Samer (Gitarre), Rainer Paul (Gitarre) und Stefan Moritz (Percussions). Eintritt: Freie Spende.

Gedenkfeier am 5. Feber

Vor 22 Jahren wurden Josef Simon, Peter Sarközi, Karl und Erwin Horvath durch ein rassistisch motiviertes Bombenattentat, welches gegen die Volksgruppe der Roma gerichtet war, aus dem Leben gerissen.Unter Beisein von Weihbischof Franz Scharl gibt es am Sonntag, 5. Feber um 14.30 Uhr bei der Gedenkstätte Nähe „Am Anger“ eine Gedenkfeiert, veranstaltet von der Roma-Pastoral.