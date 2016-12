05.12.2016, 12:41 Uhr

Der Maler starb am 25. November 2016 in seinem südburgenländischen Atelier.

Künstler mit Prinzipien

BUCHSCHACHEN. Reinhard Diezl, 1948 in Villach geboren, war einer der wichtigsten Vertreter der Neuen Abstraktion in Österreich. Er selbst habe sich stets als Einzelgänger gesehen – künstlerisch und persönlich, heißt es in seinem Nachruf. Reinhard Diezl wird am 7. Dezember in der Feuerhalle in Simmering verabschiedet.1976 weigerte sich Reinhard Diezl, Österreich bei der Biennale von Venedig zu vertreten. Er zog es vor, für sich zu bleiben und mit der Leidenschaft eines Besessenen in seinem – lange Zeit nicht elektrifizierten – Keller in Buchschachen zu malen.