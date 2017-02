"Da Pepi" im Bezirk Oberwart: Weises vom Redaktionsoriginal 2017

07.02.2017, 07:37 Uhr

Hier sind alle Sprüche vom Pepi aus dem Bezirk Oberwart auch online nachzulesen. Die besten Weisheiten der letzten Jahre folgen ...

Jänner 2017

Feber 2017

BEZIRK OBERWART. "Da Pepi" hat das ganze Jahr über viel zu sagen - jetzt auch online!"Oiso, hiaz bin i schou gspaunt, wos ins deis neiche Joahr ois bringt. Meahr Göd in da Toschn wiards wui net sei.""Oiso, hiaz hot ins da Winta dawischt. Zum Schneimau baun is zwoar zweinig owa dafiar san schou a poar auf'n Eis ausgrutscht.""Oiso, dei Boimgatza geim a im Winta kua Ruah und kickn a i da Halle. Deis is hoid a aundra Taunz aufm Parkett.""Oiso, i bin gaunz schei stuiz auf insare Spuatla und ihre Leistungan. Do kinnan si mauche Stars a poar Scheibal oschnein.""Oiso, waun dei Sunn net boid zum Hoazn aufaungt, muiss i ma wos einfoin lossn, wal bei dear Ködn brauchst woas zum Woarm wearn."