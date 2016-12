Debatte im OHO

10.12.2016, 22:05 Uhr

Bei der Debatte "Sind Menschenrechte verhandelbar?" wurde diskutiert bzw. gestritten ob man Menschrechte in dieser Zeit, also fast 70 Jahre danach verhandeln kann oder nicht. Die einen sagen ja die anderen sagen nein. Man hat bei der Debatte 3 Experten die eigene Meinungen abgaben und 2 die Debattenexpertinnen waren. Pro Verhandelbarkeit und contra Verhandelbarkeit. Nach einer geschützten Redezeit von 3 Minuten konnten die aktiven Zuschauer Zwischenrufe von maximal 7 Worten einbringen.

Vor dem Beginn der Debatte konnten die Zuschauer abstimmen mit einer Karte - JA oder NEIN. Also ihre persönliche Meinung zum Thema Menschenrechte, also ob sie verhandelbar sind oder nicht. Und nach der Debatte wurde wiederum abgestimmt ob sich bei jemanden unter den Zuschauern in der Zwischenzeit die Meinung zum Thema geändert hat oder gleich geblieben ist.