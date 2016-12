Diakonie Oberwart: "Hoffnungsträger" geben Menschen, was sie brauchen

22.12.2016, 13:07 Uhr

Niemand muss hungern

Im Rahmen des Projektes "Hoffnungsträger" unterstützt die Diakonie Burgenland Menschen, die um Hilfe bitten und verteilt Sachspenden an sie. Bürgermeister Rosner zeigte sich begeistert von dieser Initiative und hat ebenfalls eine voll gepackte Tasche mit Nahrungsmitteln gespendet: "Meiner Familie und mir geht es gut und dafür bin ich sehr dankbar. Leider haben nicht alle Menschen dieses Privileg und sind beinahe täglich mit der Frage konfrontiert, woher das Essen für ihre Familie kommen soll. In solchen Fällen bietet die Diakonie Hilfe und das unterstütze ich gerne. Ich danke Pfarrerin Sieglinde Pfänder für ihren unermüdlichen Einsatz in dieser Sache."