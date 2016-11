AT

Letztes Jahr am 30.12. veranstaltete Michael Bencics im OHO eine Jahresabschlussparty. Auch in diesem findet zur selben Zeit eine Veranstaltung von Michael Bencsics statt. Dieses Jahr trägt sie den Namen "Die große Mike Bench Show".



Datum:30.12.2016

Zeit:Einlass 19 Uhr - Beginn 20 Uhr

Hauptact: Mike Bench

Support:Philip Archan, Most



Vorverkauf: 5€

Abendkassa: 6€