ECONOMIX an der BHAK/BHAS Oberwart

Die BHAK/BHAS Oberwart entwickelt seit 3 Jahren das innovative Unterrichtsmodell „ECONOMIX“, das aus den beiden Konzepten „KLASSE FIRMA!“ und „GET MOVIN‘!“ besteht.

OBERWART. Durch Kooperationen jeder einzelnen Klasse über die gesamte fünfjährige (HAK) bzw. dreijährige (HAS) Ausbildungszeit mit Firmenpartnern aus Oberwart und Umgebung wird es den Schülern im Unterricht ermöglicht, unternehmerische Abläufe praxisgerecht kennenzulernen und zu üben („KLASSE FIRMA!“).

Dieses Ausbildungsmodell ermöglicht eine zeitgemäße und qualitativ hochwertige Vorbereitung auf das Berufsleben bzw. für den weiteren Bildungsweg! In den wirtschaftlichen Unterrichtsfächern wird immer wieder Bezug auf die „KLASSE FIRMA!“-Partner genommen und somit ein sehr praxisorientierter „roter Faden“ durch die gesamte Ausbildung gespannt. So wird Wirtschaft für die Schüler leichter „(be-)greifbar“ und sie haben mehr Spaß am Lernen! Das optionale Sportangebot „GET MOVIN‘!“ ermöglicht den Schüler/innen in den Sportarten Fußball, Volleyball, Basketball und Showdance optimale Trainings und Workouts mit professionellen Trainer/innen.

„OPEN DAY“ - Freitag, 13. Jänner 2017 (8:30 – 16:30 Uhr)