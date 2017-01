Ein Verletzter nach Verkehrsunfall in Rettenbach

18.01.2017, 07:32 Uhr

PKW rutschte von schneeglatter Fahrbahn über eine Böschung. Lenker wurde verletzt.

RETTENBACH. Am Dienstag, 17. Jänner, gegen 12.30, Uhr ereignete sich im Gemeindegebiet von Rettenbach im Bezirk Oberwart, ein Verkehrsunfall. Der Lenker wurde mit schweren Verletzungen mit dem Hubschrauber C 16 in ein Krankenhaus geflogen.Ein 45-jähriger irakischer Asylwerber aus dem Bezirk Oberwart lenkte seinen PKW auf einem Güterweg zwischen Bernstein und Rettenbach. Er kam auf der abschüssigen, schneeglatten Straße von der Fahrbahn ab und stürzte über eine sieben Meter hohe Böschung. Danach kam das Fahrzeug in einer Hauseinfahrt auf der Seite zum Liegen. Als der Hausbesitzer nach Hause kam, sah er den PKW und verständigte die Einsatzkräfte. Der Lenker musste von Helfern der FF Rettenbach und Bernstein mittels Bergeschere geborgen werden. Er war nicht alkoholisiert.