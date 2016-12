Elisabeth Hofer vereint Tiere aus Oberwart und Umgebung wieder mit ihren "Herrchen" oder "Frauchen"

28.12.2016, 08:00 Uhr

Vor knapp zwei Jahren rief die gebürtige Oberwarterin die Facebookgruppe "Tiere vermisst/gefunden" ins Leben.

OBERWART (kv). Alles begann damit, dass Elisabeth Hofer im Jänner 2015 die abgängige Katze "Polly" gefunden hat. Da sie nicht gechippt war, versuchte sie via Facebook die Besitzer ausfindig machen, doch ohne Erfolg. So wurde Polly von der Finderin aufgenommen. "Zur selben Zeit vermisste ein Freund von mir seine Katze und da kam ich auf die Idee, eine Gruppe auf Facebook zu gründen", so die Tierliebhaberin.

Fast 1.000 Mitglieder

Enorme Reichweite

Vorsicht walten lassen

Chipping erleichtert Zusammenführung

Ein Herz für Tiere

Nach nur zwei Jahren hat die Gruppe bereits 867 Mitglieder. Die Häufigkeit der Postings zeigt, dass vermisste bzw. zugelaufene Tiere keine Seltenheit sind. "Ich habe täglich Anfragen. Anfangs stellte ich die Tiere noch selbst ins Netz, mittlerweile hat sich das verselbständigt." Eine Rückmeldung, ob die Tiere wieder bei ihrem Besitzer gelandet sind, gäbe es aber selten.Die Facebookgruppe garantiert eine hohe Reichweite, denn die Beiträge werden von den Mitgliedern selbst wieder geteilt. "Ich habe mittlerweile Mitglieder aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Weiz, Oberpullendorf, Güssing und sogar Ungarn." Auch zahlreiche Tierschutzorganisationen und Tierärzte sind Mitglieder. "Daraus hat sich ein tolles Netzwerk untereinander entwickelt und das erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Happy Ends enorm", freut sich Elisabeth Hofer. So geschehen auch bei Katze "Jeannie", die ein halbes Jahr abgängig war. Doch die Besitzerin gab nicht auf und stellte ihren Liebling immer wieder in die Gruppe. Nach sechs Monaten wurde sie auf einem dreißig Kilometer entfernten Acker gefunden."Wow! Vielen Dank an alle, die meinen Beitrag von meiner Katze über 207 mal geteilt und mich unterstützt haben. Es hat sich jemand gemeldet und er ist wieder da, ein Weihnachtswunder. Ich bin dieser Person wirklich dankbar, die meine Katze zurück gebracht hat", schreibt ein Gruppenmitglied.Leider haben nicht nur Tierfreunde Interesse an der Gruppe. "Am Anfang habe ich die Anfragen einfach bestätigt, bis mir auch zwei sogenannte 'Kredithaie' ins Netz gegangen sind. Ich musste alles löschen." Seitdem lässt die Gruppenadministratorin mehr Vorsicht walten und sieht sich genau an, wen sie in die Gruppe lässt.Prüfen müsse man auch die geposteten Inhalte. "Manche nutzen die Seite auch, um Tiere zu vermitteln. Auch Fotos von totgefahrenen Katzen wurden hereingestellt, um so dem Besitzer Gewissheit zu verschaffen."Von einer Ziege, die plötzlich im hauseigenen Garten stand, bis hin zu entflogenen Papageien auf Partnersuche ist Elisabeth Hofer schon einiges kurioses untergekommen. Hauptsächlich geht es in der Gruppe aber um verschwundene oder zugelaufene Katzen. Das läge daran, dass im Gegensatz zu Hunden Katzen weitaus seltener gechippt und registriert sind.Was aber viele nicht wissen: Ein bereits gechipptes und bei einer privaten Datenbank registriertes Tier ist nicht automatisch in der zentralen Heimtierdatenbank registriert.Elisabeth Hofer hatte schon immer ein großes Herz für Tiere, Katzen begleiten sie bereits ihr ganzes Leben. Heute ist sie stolze Besitzerin von vier Rassekatzen, die für sie und ihren Mann einfach zur Familie gehören.Der fünfjährige Nanga ist eine Sphynx-Katze und der tierische "Hahn im Korb". Die siebenjährige Fiona, eine Cornish Rex, sorgte für eine besondere Überraschung. Denn ihr Züchter merkte nicht, dass sie trächtig war. Und so hatte Elisabeth Hofer am Ende statt einer gleich drei Katzen: Alva und Aida, eine Bengalen-Cornish Rex-Kreuzung.Link: Tiere vermisst/gefunden Oberwart und Umgebung Kommentar: Haustier bedeutet Verantworung