Fashion Worldwide - Jungdesigner/innen Wettbewerb 2016/17

14.12.2016, 19:07 Uhr

der HBLA Oberwart veranstalteten dieses Jahr wieder den jährlichen J. Nach intensivem Überlegen und genauer Planung stand fest: Dieses Mal sollte er unter dem Motto „“ stehen.Das heißt, die Entwürfe sollten von der Mode und den Traditionen verschiedenster Kontinente inspiriert sein. Von– alles war erlaubt. Verschiedenste Muster, Formen und Modelle sollten verwendet werden, um die Vielfalt der Bekleidung weltweit darzustellen. Die Teilnehmer/innen konnten auch mehrere Kulturen miteinander verschmelzen zu lassen, um ein kompletteszu kreieren.Organisiert und geplant wurde der Bewerb im. Es nahmen 17 Schulen teil, wobeieingereicht wurden. Die drei besten Kreationen wurden durch ein internes Voting, bestehend aus Schülerinnen und Schülern der HBLA Oberwart, ermittelt. Diese drei Siegerentwürfe werden am Freitag, dem, am, auf der Bühne prämiert. Die besten 24 Entwürfe werden in den Räumen der Abteilung Mode in Form einer Ausstellung präsentiert.