„Fashion Worldwide“ - Prämierung Jungdesigner/innen Wettbewerb 2016/17

23.01.2017, 21:02 Uhr

derder HBLA Oberwart statt, an dem Schüler/innen der Unterstufenklassen aus der näheren und weiteren Umgebung teilgenommen hatten.Er stand unter dem Motto „“. Das heißt, die Entwürfe sollten von der Mode und den Traditioneninspiriert sein. Von Europa bis Asien – alles war erlaubt.Diewurden am Tag der offenen Tür auf der Bühne prämiert und zusammen mit den 24 besten Entwürfen in der Modeabteilung ausgestellt.Der 1. Platz ging anaus der NMS Stoob, den 2. Platz erreichteaus der NMS Kohfidisch und den 3. Platz belegteaus der NMS Pöllau.Verantwortlich für die Organisation und Durchführung des Bewerbs waren die Schülerinnen des 3. Jahrgangs der Höheren Lehranstalt für Mode, Design und Grafik.Herzliche Gratulation an alle Gewinnerinnen.