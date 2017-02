Gleichenfeier für 5,1 Millionen Euro Projekt für Demenzpatienten in Oberwart

03.02.2017, 11:22 Uhr

15 neue Arbeitsplätze

"99 Prozent der Aufträge gingen an burgenländische Unternehmen. Das ist seit Jahren ein Markenzeichen der OSG", so Obm. Alfred Kollar."Es werden 15 neue Arbeitsplätze geschaffen. Insgesamt beschäftigen wir zurzeit rund 120 Mitarbeiter", erklärt Diakonie-GF Marc Seper. "Mit diesem Projekt setzen wir einen weiteren Meilenstein in der Betreuung von Demenzpatienten", erklärt Initiator Klaus-Peter Schuh."Gemeinsam können wir hier wieder ein wichtiges Projekt umsetzen", ist auch Pfarrerin Sieglinde Pfänder, Obfrau Diakonie Südburgenland überzeugt.