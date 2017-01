Granatenfund in Großpetersdorf

02.01.2017, 09:53 Uhr

Rotenturmer entdeckte zwei Granaten in Großpetersdorfer Wald am Silvestertag

GROSSPETERSDORF. Zwei Granaten wurden am 31.12.2016 in Großpetersdorf aufgefunden. Die Granaten werden vom Entminungsdienst abgeholt.Ein 42-jähriger Mann aus Rotenturm bemerkte am 31.12.2016 gegen 12.00 Uhr während einer Jagdveranstaltung im Großen Tannenwald in Großpetersdorf zwei Granaten. Er verständigte die Polizeiinspektion Großpetersdorf.Die Beamten veranlassten die Verständigung eines Sprengstoffsachverständigen, welcher die Abholung durch den Entminungsdienst veranlasste. Eine Gefährdung für Personen und Sachen lag nicht vor.