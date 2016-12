23.12.2016, 11:35 Uhr

Großer Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei

Für alle die erst spät zum Geschenke einkaufen kommen und ihren Liebsten gerne Bücher kaufen kam der große Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei in Oberwart am 22.12.2016 genau richtig. Von 14-17 Uhr konnte man gegen eine freie Spende Bücher aus den verschiedensten Bereichen und von den verschiedensten Autoren durchstöbern und wie bereits erwähnt gegen eine Spende mitnehmen. Somit wäre auch für Leseratten das Weihnachtsfest 2016 gerettet.

