HBLA für Produktmanagement & Mode meets Design in Vienna

23.11.2016, 17:02 Uhr

und derder HBLA Oberwart begab sich auch in diesem Schuljahr auf die Spuren der. Das erste Ziel war die Festivalzentrale in den ehemaligen Bothe & Ehrmann Ausstellungshallen als Dreh- und Angelpunkt von Österreichs größtem Designfestival.Als weitere Station stand das „“ im Mittelpunkt, wo sich unter anderem das „Home Office“ der Vienna Design Week befand. Die Konzeption dieser Ausstellung sah verschiedene Standorte über Wien verstreut vor, weshalb die Schülerinnen eigenständig so genannte „Themenwege“ in Kleingruppen erkunden und dokumentieren mussten. Die Ergebnisse wurden in Audio- und Videobeiträgen festgehalten.Die atemberaubenden Momentaufnahmen beim Besuch der „“ Ausstellung beeindruckten die Jugendlichen in besonderer Weise.Selbstverständlich kamen auch private Initiativen nicht zu kurz. Die einen empfanden als spezielles Highlight das Fußballmatch Österreich – Wales im Ernst Happel Stadion, andere wiederum verbrachten einen interessanten Kinoabend.Als große persönliche Erfahrung erachteten die Schülerinnen und Schüler die eigenständige Anreise ins Hostel sowie die selbstständigen Recherchen bei den einzelnen Stationen.

Das Fazit dieser Projekttage: „Das Design-Fieber hat uns gepackt!“Interessante Schülerdokumentationen findet man unter: