Hl. Nikolaus in der "Nikolaus Kirche" Neumarkt/T.

08.12.2016, 13:30 Uhr

Der Hl. Nikolaus kam zur Hl. Messe und Nikolausfeier nach Neumarkt/T. und beschenkte die Kinder.

NEUMARKT/T. (ps) Die Kinderaugen leuchteten, bei der zur Tradition gewordenen Hl. Messe und Nikolausfeier für die Kinder des Pfarrverbandes am 6. Dezembers in Neumarkt im Tauchental. In Neumarkt/T. deswegen, weil die Pfarrkirche dem Heiligen Nikolaus geweiht ist. Das geht bereits zurück auf die Bezeichnung „Niclas-tuern - Niklasturm“, welcher im Jahr 1289 erstmals erwähnt wurde. So sind auch heuer viele Kinder mit ihren Geschwistern, Eltern und Großeltern zur Messe gekommen, um den Heiligen Nikolaus zu sehen. Als dieser endlich erschien, wurde gemeinsam gesungen und gebetet und natürlich brachte er für die braven Kinder des Pfarrverbandes auch kleine Überraschungen mit.Die Heilige Messe feierten Pfarrer Sebastian Edakarottu, Kaplan Shinto Michael und Diakon Gustav Lagler mit zahlreichen Gläubigen des gesamten Pfarrverbandes in der „Nikolauskirche Neumarkt/T.“

Es gibt viele Geschichten rund um den Heiligen Nikolaus. Niemand weiß, was an diesen Geschichten wirklich wahr ist. Aber, den Heiligen Nikolaus gab es wirklich. Er lebte vor vielen Jahren als Bischof in der Stadt Myra. Er war sehr fromm und dafür bekannt, dass er Menschen, die in Not waren, half. Nikolaus wurde um das Jahr 280 (das ist nicht genau belegt) in einer reichen Familie der Stadt Patra in der Südtürkei geboren. Patra ist 60 Kilometer von der späteren Bischofstadt Myra entfernt. Dort war Nikolaus Bischof. Seine Eltern hatten ihn im christlichen Glauben erzogen. Als sie starben, hinterließen sie Nikolaus ein großes Vermögen. Damit konnte er den Armen helfen. Bischof Nikolaus starb im Alter von 90 Jahren und wurde in Myra begraben. Viele Legenden ranken sich um den Heiligen Nikolaus - die bekannteste ist sicherlich die Geschichte der großen Hungersnot, als er für die Bevölkerung von Seeleuten Korn für Brot erbettelte und als die Seeleute nach Hause kamen, fehlte kein Getreidekorn.Text: Pfarre Neumarkt/T.