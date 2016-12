HTL-Christbaumaktion zugunsten des Roten Kreuzes

15.12.2016, 18:38 Uhr

Großzügige Unterstützung bei HTL-Aktion „Helft uns den Baum schmücken!“

Jedes Jahr wird in der Adventzeit an der HTL Pinkafeld ein Christbaum aufgestellt. Im heurigen Jahr stand dieser im Zeichen der von Ing. Michael Heissenberger, selbst Rotes Kreuz-Mitarbeiter und IT-Manager an der HTL, initiierten Aktion „Helft uns den Baum schmücken!“. Dabei wurde allen Interessierten Strohsterne zum Kauf angeboten, um den zu Beginn „leeren“ Christbaum gemeinsam zur Unterstützung des Roten Kreuzes zu schmücken.Durch den Verkauf der Strohsterne konnten insgesamt € 470,- als Spende an den Vizepräsidenten des ÖRK Burgenland Rudolf Luipersbeck für die Bezirksstelle des Roten Kreuzes Oberwart übergeben werden. Schulleiter Wilfried Lercher und Abteilungsvorstand Rudolf Hochwarter freuten sich mit den Vertretern des Roten Kreuzes über den Erfolg der Aktion und versprachen für das nächste Jahr eine Wiederholung.