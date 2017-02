HTL-Exkursion mit Spaßfaktor

03.02.2017, 14:53 Uhr

Gebäudetechnikklasse verbindet Fachexkursion mit Langlaufen

Anfang Februar führten die Schüler der 1BHGT-Klasse der Abteilung Gebäudetechnik mit ihrem Jahrgangsvorstand Joachim Mathä eine Exkursion zur Langlaufloipe der Fam. Orthofer in St. Jakob im Walde durch. Dort stand nicht nur die Besichtigung und Technik einer Beschneiungsanlage am Programm, die Schüler erfuhren auch, dass ein Teil des Schnees für die Langlaufloipe über dem Sommer unter Hackschnitzel gelagert werden - sozusagen Ökologie vom Feinsten!Natürlich durfte auch der Spaß nicht zu kurz kommen und so gab es im Anschluss einen Langlauf-Schnupperkurs.